Elezioni, le civiche di Latini in bilico. Spunta l’ipotesi della lista dell’Udc

Si susseguono le riunioni in casa Liste civiche da sempre a Osimo, con li loro leader Dino Latini, per decidere se scendere in campo o meno. Il tempo è agli sgoccioli, il termine scade dopodomani a mezzogiorno per presentare le liste. E potrebbero esserci sorprese, non solo la stessa discesa di Latini che resta sempre in ballo.

La candidata del centrosinistra Michela Glorio avrà 8 liste quasi tutte da 24 candidati (Pd, Movimento 5 stelle, Energia nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo). L’ex sindaco Francesco Pirani sarà invece sostenuto da tre liste: Pirani Sindaco dove entreranno tre suoi ex assessori, Osimo al Centro di Sandro Antonelli e Progetto Osimo di Achille Ginnetti, tutte vicine al completamento. Non dovrebbero essercene altre.

La candidata Michela Staffolani è sostenuta da Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e pare che potrebbe accodarsi una terza lista con alcuni militanti di Base Popolare (senza questo nome), movimento che non correrà con il proprio simbolo come invece si era proposto all’inizio.

Resta il nodo della Liste civiche da sempre: se non dovessero presentarsi in forma "palese", potrebbe esserci una seconda ipotesi legata alla discesa in campo della lista dell’Udc che, a quel punto, potrebbe correre con la candidata sindaco Staffolani.

I "giochi" stanno per definirsi e oggi, al massimo domani nonostante il giorno di celebrazione, sarà definito tutto in vista delle elezioni del 25 e 26 maggio, con eventuale ballottaggio previsto per l’8 e 9 giugno.