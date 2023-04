Elezioni, sfida tra Ciarimboli e Damico

Verso le urne del 14 e 15 maggio, sarà una sfida a due a Morro d’Alba. ll candidato sindaco avversario del sindaco uscente Enrico Ciarimboli è Gaspare Damico, classe 1954. Risiede a Morro d’Alba da qualche anno. Intanto ieri la lista civica "Morro d’Alba Comune" (nella foto), espressione della maggioranza uscente, si è presentata all’auditorium Santa Teleucaunia. Ecco i candidati in lista con Enrico Ciarimboli: Jonathan Bartolini, Alessandra Belardinelli, Giorgia Bianchi, Alessandra Boldreghini, Luca Bruseghini, Stefania cucchi, Nicola Gambadori, Riccardo Lanari, Gianluca Nisi e Raniero Romagnoli. "L’appuntamento elettorale – evidenziano da Morro d’Alba Comune – chiama ora di cittadini per confermare il percorso intrapreso dalla lista civica che si ripresenta compatta con alcune novità, specie per l’ingresso di giovani promesse del territorio che, lavorando in questa squadra, potranno crescere consapevoli del potenziale economico, turistico e culturale del borgo portando il loro contributo in amministrazione e garantendo una continuità nel futuro".