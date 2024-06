Emma e Nada sulla Spiaggia di velluto

Rds Summer Festival, il 22 luglio arriva Emma. La prima delle sei tappe è in programma a Senigallia il 21 e il 22 giugno in piazza Garibaldi. Ad aprire il Festival saranno venerdì 21 giugno i Boomdabash, ma gli ospiti attesi sono quattro per ognuna delle due serate. Emma Marrone era tra gli ospiti più ambiti della line up proposta dall’emittente radiofonica che per la seconda estate consecutiva aprirà il suo evento estivo sulla spiaggia di velluto. L’ingresso al Festival sarà come sempre gratuito, gli ingressi, per garantire la sicurezza dei partecipanti saranno contingentati: è possibile prenotarsi iscrivendosi al sito di Rds. Il tour della cantante salentina partirà domani da Moncalieri, "Primo giorno di prove andato… i pezzi filano che è una meraviglia", ha scritto sul suo profilo Instagram, poi, prima della seconda data in programma il 27 giugno ad Azzano Decimo, sarà a Senigallia, in occasione di uno degli appuntamenti più attesi di tutta l’estate.

I primi due ospiti sono stati annunciati a poco più di una settimana dall’inizio del festival che vedrà sul palco, insieme ai Boomdabash e alla Marrone altri sei artisti tra i 57 che prenderanno parte alle sei date, per dodici serate totali. Non ci sarà Geolier, impegnato con il suo tour il 22 giugno al Maradona di Napoli, lo stesso vale per i Negramaro, in concerto a Milano il 22 giugno al Meazza. Nei prossimi giorni saranno annunciati i nomi degli ospiti e poi, come avvenuto in passato, si potrà prenotare per non perdersi lo spettacolo. Due sere all’insegna della musica sul palco di piazza Garibaldi.

Operazione nostalgia per il Rotondo Music Festival dove l’obiettivo è quello di combinare artisti emergenti e leggende: il 30 giugno la protagonista sarà Nada, accompagnata da Andrea Micciarelli alla chitarra. ‘Con amore disperato’ e ‘Ma che freddo fa’ ha fatto innamorare intere generazioni, i biglietti sono già disponibili sul sito dell’evento. Una stagione all’insegna dei concerti quella della spiaggia di velluto dove sabato, in occasione del 30esimo raduno H.o.g. si è esibito Marky Ramone’s, mentre dopo l’Rds Summer Festival e il Rotondo Music Festival il 1 luglio sono attesi in piazza Garibaldi i Simple Minds: l’evento è già sold out. Il 3 luglio, sempre sullo stesso palco, saliranno i Pooh e poi dal 5 al 7 luglio al via il soul Jazz Festival, un evento internazionale con cinque concerti. Ma non è finita, il 19 luglio, in occasione del 105XMasters arrivano gli Articolo 31, mentre dal 7 luglio al 4 agosto torna il Summer Jamboree.