Ennesimo schianto, i residenti: "Intervenite"

Altro schianto all’uscita Castelbellino della superstrada: a scontrarsi ieri, attorno alle 13 due auto, davanti all’ex Calamity fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti. Importanti invece i danni alle auto. Al vaglio le responsabilità. Sul posto si sono trovati anche alcuni residenti che da tempo chiedono la messa in sicurezza di questo incrocio e la realizzazione di una rotatoria di cui si discute da anni con progetti presentati nel tempo ma mai realizzati. La questione è al centro dell’attenzione della consigliera di opposizione (Ritroviamo Castelbellino) e candidata sindaco alle prossime amministrative Federica Carbonari: "Sono anni che ci prendono in giro – rimarca -, nel frattempo però continuano gli incidenti. Aspettiamo forse che ci scappi il morto? Ho appena sentito Anas e non hanno ricevuto più novità dall’anno scorso da Comune e Provincia. Chi ci pensa all’incolumità dei cittadini e dei tanti automobilisti che utilizzano questo svincolo e le vie che lo lambiscono?".