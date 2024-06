Enrico Giacomelli è Cavaliere:: "Un’emozione"

La spiaggia di velluto ha un nuovo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È Enrico Giacomelli che il 2 giugno ha ricevuto l’onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "É stato un momento molto solenne e molto emozionante in una cornice stupenda con le massime autorità civili e militari ed i reparti in alta uniforme schierati, accompagnato dal sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ed insignito dal Prefetto di Ancona Saverio Ordine – ha spiegato Giacomelli - Ricevere una così alta onorificenza può sembrare una cosa obsoleta, di altri tempi, ma io nella Repubblica ci credo, ho sempre cercato di dare il mio contributo da giovanissimo impegnandomi prima in politica direttamente e poi concentrandomi sul lavoro che tante soddisfazioni mi ha dato e mi sta dando e poi negli ultimi periodi cercando di impegnarmi maggiormente nel sociale tramite la Fondazione che porta il nome di mio fratello, con la Caritas diocesana ed altri enti benefici, quindi ricevere un riconoscimento è per me paragonabile ad un complimento, una carezza che può fare solo un Padre magari severo e magari con cui non sei sempre andato d’accordo (non è stato questo il mio caso) però è tuo padre, gli vuoi bene e sempre gliene vorrai e ricevere un gesto di approvazione ti rende il figlio più felice del mondo".