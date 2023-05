Enrico Vanzina col sindaco Tombolini in giro per la Riviera

C’era Enrico Vanzina ieri con il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini in giro per la città. Il famoso sceneggiatore, produttore cinematografico, regista e scrittore si è intrattenuto a pranzo proprio a Numana prima di una visita. E’ rimasto estasiato dalla bellezza del Conero. In serbo potrebbero esserci progetti importanti in vista dell’estate che però, almeno per ora, rimangono top secret. A breve comunque sarà presentato il calendario degli eventi dell’estate 2023, quando Numana si popola di tantissime persone e vip, che già, sembra, si stanno godendo i luoghi più appartatati e segreti della Riviera del Conero.