"Era importante ripartire dopo due ko"

"Dopo due battute d’arresto era fondamentale far ripartire la macchina". Mister Marco Giuliodori parla così dopo il pareggio interno di domenica nel derby contro la Recanatese. In effetti l’obiettivo principale della formazione fidardense nell’ultima uscita era quello di prendere almeno un punto, il secondo nel poker di derby in meno di un mese tra Samb, Civitanovese, Atletico Ascoli e ultima Recanatese. E così quello preso contro i giallorossi Giuliodori lo etichetta come "un punto importante, in una partita condizionata dall’arbitro per l’espulsione di Nanapere, contro una Recanatese che ha giocatori di qualità e di categoria superiore. Basti pensare che si possono permettere di tenere in panchina uno come Giandonato". E quindi "complimenti ai miei ragazzi per la partita di sacrificio, bene a livello tattico, di concentrazione, abbiamo concesso pochissimo in inferiorità numerica, mi ricordo solo un’incertezza difensiva dopo il pareggio. Potevamo anzi fare male noi con Braconi e non solo. Non abbiamo fatto la solita partita difensiva di una squadra che rimane in dieci, ma abbiamo cercato anche di offendere". Ora una settimana di sosta dal campionato, "ma non cambia nulla a livello di allenamenti. Faremo la settimana tipo, allenandoci fino a sabato poi riprenderemo martedì". Giuliodori sta sfruttando la sosta anche per recuperare gli acciaccati a partire da Baldini in vista di una trasferta importante come quella di Notaresco. "Una squadra che sta volando, dovremo sfruttare queste due settimane per prepararci al meglio".

