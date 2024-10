Erap, a Corinaldo all’ex scuola media case e parcheggio

Comune ed Erap (Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica) hanno dato ufficialmente il via all’iter perché a due passi dal cuore del paese sorgano nuovi alloggi e un parcheggio pubblico nell’ex scuola Media degli Sforza. "Andremo a siglare – spiega il sindaco Gianni Aloisi – un documento frutto di un costante e franco dialogo con l’Erap che ringrazio per aver sempre avuto particolare attenzione nei nostri confronti. Sapere che in luogo della ex scuola media nasceranno ben 12 appartamenti per giovani coppie, uno spazio per attività sociali che verrà ceduto al Comune nella restante area che resterà di proprietà Comunale un parcheggio pubblico, è senza ombra di dubbio un risultato importante per la nostra comunità che, come avevamo più volte sottolineato, non ha mai perso questa opportunità". L’obbiettivo dell’Amministrazione Comunale è sempre stato quello di trovare la migliore soluzione in favore di Corinaldo. "Prossimo passo il via all’iter urbanistico perché, sempre nel rispetto dei tempi della Pubblica Amministrazione, si arrivi quanto prima all’avvio del cantiere" - conclude il sindaco – Un progetto che il borgo gorettiano accoglie con soddisfazione dopo l’avvio del lungo iter che ha portato alla realizzazione dei 12 alloggi, un numero importante per Corinaldo, nell’ex scuola Media.