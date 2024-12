Esagera con il pranzo di festa: in ospedale

Raffica di interventi della Croce Gialla di Ancona per i malori negli appartamenti durante le feste di Natale. In due operazioni distinte i soccorritori sono arrivati a Sappanico e a Posatora. Una terza segnalazione, invece, è arrivata da via Torresi, nel capoluogo, dove è stato necessario trasferire un anziano all’Inrca, dopo il pranzo in famiglia del 25 dicembre, per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Alle Brecce Bianche, invece, medici e sanitari sono sopraggiunti per un uomo di 75 anni che è caduto lungo la tromba delle scale: secondo le ricostruzioni, stava rincasando con una serie di pacchi in mano e sarebbe inciampato sui gradini. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche l’automedica per portarlo al pronto soccorso del Regionale. Da ultimo intervento a Falconara in un’abitazione per una donna di 85 anni, caduta in terra nella notte della vigilia. A scoprirla, all’indomani, i parenti che stavano arrivando a casa per la conviviale natalizia. La signora è stata portata all’ospedale di Torrette in codice giallo per le verifiche. Tra le varie operazioni della Croce Gialla dorica, infine, quella relativa ad un incidente tra una macchina e uno scooter in via Brecce Bianche: una ragazza è stata curata in ospedale, dov’è arrivata in condizioni non preoccupanti.