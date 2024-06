Esplode l’estate 2024. I fuochi in spiaggia e la Notte dei desideri

Tra piacevoli conferme e importanti novità, si alza il sipario su ‘Falconara Estate 2024’, il cartellone estivo del Comune di Falconara. Le manifestazioni si snoderanno tra la spiaggia, il parco Kennedy, il Borgo di Falconara Alta e le principali piazze di Falconara, Rocca Mare e Castelferretti, tra nuovi eventi e spettacoli collaudati. Tra questi, ovviamente, i fuochi di Ferragosto e la Notte bianca dei desideri con lo show delle fontane danzanti. Si parte ufficialmente stasera con il concerto della scuola di musica Vincent Persichetti in piazza Mazzini: appuntamento alle 21.15. Venerdì 5 luglio, invece, spazio al concerto della Corale Pierbattista nei locali della Biblioteca francescana.

Sabato 6, alle 21.15 e sempre in piazza Mazzini, uno spettacolo sempre apprezzato: ‘Ballando sotto le stelle di Falconara’ della scuola di ballo Ma.Mo. Dance. Ospite della serata Ramon, stella della danza classica, direttamente da Amici di Maria De Filippi. Sempre la piazza ospiterà tre appuntamenti dedicati alle band e ai cantanti più amati: il 21 luglio si esibiranno i The King’s Head con un tributo ai Queen, il 13 agosto a salire sul palco sarà il gruppo Il Giardino dei semplici, mentre il 18 agosto torneranno i The King’s Head con un tributo agli 883. Non mancherà un appuntamento con lo streed food, che nelle passate edizioni è stato molto apprezzato, tra il 19 al 21 luglio. Dal 21 al 28 luglio sarà protagonista il centro storico di Castelferretti grazie alla Festa della famiglia: si aprirà domenica 21 con la sfilata in abiti d’epoca e si concluderà domenica 28 con la grande cena in piazza. Sabato 27 tornerà il Palio dei Ronchi. Per il 26 luglio è programmata invece la suggestiva Notte bianca dei desideri lungo la spiaggia falconarese.

Ad agosto uno dei primi appuntamenti è a Falconara Alta, nel borgo medievale, dove nella notte di San Lorenzo i residenti, con la collaborazione del Comune, organizzano la cena sotto le stelle. Subito dopo l’appuntamento immancabile è con la Festa del Mare, che si aprirà l’11 agosto con il tradizionale corteo delle barche, la santa messa e lo spettacolo pirotecnico del 15. A fine estate, dal 19 e al 25 agosto, gli eventi tornano ad animare Castelferretti, dove la Castelfrettese organizzerà la Festa dei ragazzi, arrivata alla 34esima edizione e la Pro Castelferretti l’annuale Fiera Franca il 29 agosto.

Si chiuderà il 30 agosto con un evento inedito che avrà come scenario uno dei parchi principali di Falconara: il parco Kennedy, dove si svolgerà il Festival sotto il Conero. A Rocca Mare, quindi, confermati gli appuntamenti con il ballo (il sabato) e la commedia (la domenica). Gli eventi sono stati presentati ieri al Castello dalle associazioni, in presenza del sindaco Stefania Signorini e dell’assessore alla Cultura Marco Giacanella, con quest’ultimo che ha ribadito come il "Falconara Estate si affianchi alla programmazione della Corte del Castello, con associazioni musicali, teatrali e culturali che hanno unito le forze per proporre un calendario ricco di iniziative. Ringrazio le tante realtà del territorio che ogni anno collaborano con il Comune per offrire spettacoli e iniziative per tutta l’estate". Il sindaco, infine, nel commentare l’importanza di alcune manifestazioni legate alla tradizione, ha detto "so quanto Falconara e i falconaresi ci siano legati" ed ha ricordato che rappresentano "il risultato di uno sforzo congiunto: da un lato quello del Comune, dall’altro quello delle associazioni".