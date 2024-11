Esposti per la strada horror. Barcaglione da vergogna. Rischi di cause a raffica

La vicenda della strada horror del Barcaglione scalda inevitabilmente gli animi e indigna.

Sono già diversi gli esposti presentati ai carabinieri di Falconara e di Ancona per le condizioni disastrose del manto stradale di una delle arterie paradossalmente più utilizzate per andare da Ancona a Falconara e viceversa. Non è un mistero che il Barcaglione sia l’unica soluzione per chi specialmente nelle ore di punta (primo mattino e tardo pomeriggio soprattutto), vuole evitare il traffico della Flaminia. A Torrette, poi il tappo è praticamente una costante. Complici anche i lavori per la realizzazione della terza corsia della variante. Ed è proprio la strada del Barcaglione che, in questo senso, rischia di pagare il prezzo più alto. Sono decine ogni giorno i camion che trasporti quintali di materiale ferrosso e laterizi da e per il cantiere. Camion che solcano una strada già di per sè ridotta in condizioni pietose e che inevitabilmente hanno contribuito a peggiorare. In alcuni punti il manto è praticamente impraticabile: dovrebbe essere chiuso, a onor del vero, ma non si prende una decisione drastica per non danneggiare residenti e lavoratori. Tener duro non può essere un dogma, qualcosa bisogna fare. I Comuni di Falconara e di Ancona, che si contendono la fettuccia di Barcaglione devono correre ai ripari, anche perchè i lavori per la variante sono lontani dalla conclusione. Il limite di velocità dei 30 chilometri all’ora instaurato dal Comune di Falconara è una misura lieve in rapporto alla gravità della situazione. Ma è comunque un primo passo. Il problema a Barcaglione sono i controlli. E mettere mano a questa strada, senza neanche avere troppe risorse a disposizione, non è una cosa semplice. Tanto che ad esempio nei punti in cui si sono ribaltate diverse macchine (e non tutte andavano a velocità sostenuta, anzi) nulla è stato fatto: nessun livellamento della strada, nessuna otturazione di buche. Materia che costituisce un viatico favorevole a chi vuole intentare cause contro gli enti pubblici per aver subito un danno.