Espulso da due anni si aggirava in paese

Si aggira a Staffolo nonostante sia stato espulso dall’Italia da due anni e mezzo perché non in regola con il permesso di soggiorno: 30enne africano arrestato. A beccarlo sono stati i carabinieri della stazione di Staffolo che lo hanno individuato in paese. I militari, nel pomeriggio di ieri lo hanno controllato a Staffolo e hanno riscontrato che, sebbene destinatario di provvedimento di espulsione, emesso a suo carico il 19 novembre del 2021 dal questore di Terni, e nonostante avesse lasciato il territorio nazionale nel febbraio dell’anno seguente, da qualche mese era nuovamente ritornato, senza alcuna autorizzazione, munito di passaporto rilasciato dal consolato del proprio Paese in Grecia.

Nel corso della mattinata di ieri il giudice del tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e ne ha disposto la liberazione concedendo il nulla osta all’espulsione. Avviato l’iter, nei prossimi giorni il giovane dovrà lasciare il Paese.