Ex Stracca, ripresi i lavori: ora è ufficiale

L’ex Stracca e il suo condominio tra lusso e green: dal dramma alla speranza. Così come anticipato prima di Natale dal Carlino, sono ripartiti da un paio di settimane, al netto delle festività, i lavori nel cantiere del nuovo condominio nel centro di Ancona, rimasti per alcuni mesi a rischio. A renderlo noto è la stessa CAP Costruzioni Srl, ma soprattutto il team di professionisti che la affianca, gli avvocati Maurizio Barbieri e Pierlorenzo Boccanera e il dottor Camillo Catana: "Come in molti hanno avuto modo di verificare – afferma il team di consulenti in una nota diffusa ieri – i lavori per la realizzazione del nuovo condominio green situato nel cuore di Ancona sono ripresi. Per l’esattezza dal 18 dicembre e il cantiere è tornato operativo così come è ben visibile la significativa struttura realizzata in questo periodo. La ripresa dei lavori da parte del General Contractor è un segnale di grande rilevanza perché allontana il rischio di un’incompiuta in pieno centro, preservando il valore del progetto e la qualità delle strutture, e conferma l’impegno di CAP Costruzioni nel portare a termine l’iniziativa con determinazione e professionalità".

In effetti dopo i problemi palesati lo scorso autunno per una serie di circostanze sembrava che l’opera fosse sull’orlo del fallimento. Addirittura alcuni membri della giunta comunale si erano spinti forse troppo in avanti nelle dichiarazioni, cercando una soluzione per rimuovere la gru dal cantiere. La situazione resta delicata, ma uno spiraglio per la speranza si è aperto ed è concreto: "Questa notizia è motivo di fiducia e ottimismo per tutti i soggetti coinvolti nel progetto – affermano Barbieri, Boccanera e Catana – Stiamo lavorando con impegno per garantire il completamento del condominio, anche cn l’ingresso di nuovi soci finanziatori, per evitare qualsiasi problematica, con trattative che stiamo coltivando. Il condominio green di Ancona è un’opportunità unica per lo sviluppo sostenibile della città, con la sua combinazione di elementi innovativi e tecnologie avanzate per il risparmio energetico. Invitiamo la comunità locale e le parti interessate a sostenere il progetto, simbolo di innovazione, sostenibilità e rinascita urbana per Ancona".