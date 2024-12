Ex studenti si ritrovano a 50 anni dal diploma al Cuppari di Jesi

"Reunion della V A del 1974 del Cuppari di Jesi. I diplomati in Ragioneria del 1974 si sono ritrovati al Country di Agugliano per festeggiare il cinquantesimo anno da quell’evento, che ha dato il via alle attività professionali degli intervenuti. Il gruppo ha avuto l’onore ed il piacere della partecipazione anche di due professori, Fabio Bertarelli e Gabriella Ginesi, che insegnarono rispettivamente Ragioneria e Diritto ed Economia. I prof hanno chiesto se gli insegnamenti ricevuti siano stati utili ed uno dei nostri ha risposto che per la sua attività di direzione aziendale sono stati fondamentali, soprattutto per la pianificazione ed il controllo di gestione. Per tali attività fu creato un foglio elettronico che consentiva l’analisi di bilancio per indici e per flussi, con riclassifica secondo i principi Contabili e con esposizione del Rendiconto finanziario, il tutto per alcuni anni consuntivi e per i due o tre successivi di pianificazione. Al che interviene il prof Bertarelli e, con una espressione sorridente e molto soddisfatta dice: ’E lì de Ragioneria ce n’è tanta!!!!’. Questo gruppo di ex studenti era già abituato, sin dai tempi di scuola, a ritrovarsi nelle proprie abitazioni per degustazioni varie, che erano partite da frittelle, castagnole e cicerchiate per arrivare poi alle cene vere e proprie con tagliatelle e grigliate. Ci si divertiva giocando a pallone, con scherzi e battute tipiche di quella bella età in occasione delle sfide in cui ci si cimentava: come sempre, il più scarso veniva messo in porta, ma se poi prendeva troppi goal quelli che sapevano giocare gli dicevano: ooh, chiudi la porta che fa corrente!!! Ma questo sempre con spirito scherzoso, mai offensivo. Nel gruppo ci sono alcune signore, che si sono mantenute molto meglio dei maschietti, essendo partite con un grande vantaggio: sin da allora, quando c’erano le interrogazioni alla lavagna calamitavano l’attenzione, ovviamente per la loro preparazione. Per concludere, si è trattato di un evento molto piacevole, in cui tutti i partecipanti hanno avuto il piacere di constatare che quel diploma è stato molto utile, avendo consentito a tutti una valida realizzazione professionale, in azienda, in banca, nella libera professione o nelle attività imprenditoriali".

Gli ex Cupparini della VA, Jesi