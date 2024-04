Fa un volo di 5 metri da una scala e batte la testa: gravissimo

Osimo (Ancona), 9 aprile 2024 – E' caduto da una scala esterna di un edificio facendo un volo di circa 5 metri battendo violentemente la testa. È successo poco fa, attorno alle 21.30 di oggi (9 aprile) a San Biagio di Osimo.

L'uomo, 59enne del posto, è stato portato in condizioni disperate all'ospedale regionale di Torrette. Era in stato di incoscienza. A soccorrerlo l'ambulanza della Croce Gialla di Camerano e automedica di Osimo. Indagano i carabinieri. Pare si sia trattato di un tentato suicidio. I carabinieri sono sul posto per i rilievi. Si propende per quella pista. Tantissima la paura al centro della frazione.