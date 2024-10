Fabriano, botte e minacce fuori dal supermercato: denunciate dai poliziotti due donne

Fabriano (Ancona), 2 ottobre 2024 – Zuffa fuori dal supermercato: i poliziotti del locale commissariato denunciano due donne residenti a Fabriano. Nel tardo pomeriggio dello scorso fine settimana alcune richieste di intervento al numero unico 112 sono state inoltrate al commissariato fabrianese: le segnalazioni arrivate da alcuni cittadini riferivano di due donne, all’esterno di un supermercato cittadino le quali, dopo avere litigato, si stavano aggredendo fisicamente. La Volante, prontamente intervenuta, individuava immediatamente le due contendenti ancora vicino ai loro carrelli pieni di spesa che, urlando, si fronteggiavamo minacciosamente. Alcuni clienti del punto vendita che tentavano, inutilmente, di calmarle. Sono serviti alcuni minuti agli agenti per riportare alla calma le due donne: una, in particolare, mostrava un lembo del collo della camicia indossata strappato e ne attribuiva la responsabilità all’altra: la seconda donna evidenziava rossore sul collo dichiarando avere ricevuto una “manata” dalla prima. Dopo una prolungata mediazione degli agenti le due si allontanavano a bordo delle proprie auto. I poliziotti hanno acquisito le testimonianze delle persone presenti la quali, però, non avevano avuto modo di vedere l’origine della zuffa. Il giorno successivo, una di loro, 41enne residente da diversi anni in Fabriano, si è presentata in commissariato sporgendo querela per lesioni volontarie accompagnando l’atto con un certificato medico che riportava una prognosi di tre giorni per il trauma subito con la “manata”. L’indomani, la querelata, 39enne anche lei residente a Fabriano da molto tempo, presentava, a sua volta, querela contro l’antagonista per l’aggressione verbale ricevuta durante la quale erano state proferite, a loro dire, minacce e gravi offese. In entrambi i casi, risultava difficile stabilire i motivi del vigoroso litigio apparentemente riconducibile a questioni di natura personale tra ex-amiche.