Fabriano, criptovalute e auto usata: altre tre truffe messe a segno

Fabriano (Ancona),21 settembre 2023 – Ancora truffe on-line scoperte dai carabinieri della compagnia di Fabriano. Un milanese di 30 anni è stato denunciato per truffa. Ha messo in vendite in un sito specializzato un'utilitaria seminuova e un fabrianese quarantenne ha versato 500 euro di acconto prima di avviare la trattativa per la consegna vera e propria. La vendita non si è più formalizzata perché il venditore si è reso irreperibile. Il milanese trentenne, già noto, disoccupato, è stato denunciato per truffa. Un giovane di 30 anni, nato in Cina e residente a Bologna, invece, è stato denunciato due volte per truffa. Due casi, infatti, scoperti dai carabinieri della compagnia di Fabriano. Nel primo episodio la vittima è un fabrianese di 40 anni che ha investito nella compravendita di criptovalute: ha aperto il conto su un sito apposito versando 5mila euro. Dopo alcuni mesi ha controllato il saldo e ha notato che non era più a sua disposizione. Ha contattato i referenti, ma l'utenza era stata disattivata. Dopo una non facile attività investigativa, con indagini anche all'estero, il titolare del sito, un cinese di 30 anni residente a Bologna, è stato identificato e denunciato. Nella stessa trappola è caduto un fabrianese 38enne che sulla medesima piattaforma ha versato e investito 9mila euro con più bonifici. Poco dopo si è accorto anche lui che la cifra non era più disponibile. Lo stesso proprietario della piattaforma è stato denunciato una seconda volta per truffa.