Rinascimento marchigiano. Già duemila i visitatori. Aperta nel ponte festivo

Aperta fino al 15 giugno, ma con possibile estensione temporale in via di definizione, la mostra "Rinascimento marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede" alla Mole Vanvitelliana costituisce un’interessante opportunità culturale e di conoscenza del patrimonio storico e artistico del territorio per i cittadini e per i visitatori nel lungo ponte 31 maggio- 2 giugno.

La mostra è aperta oggi, domenica e lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica, dalle 11 alle 19.

"La mostra ha superato i 2000 visitatori – sottolinea l’assessore alla Cultura, Marta Paraventi- e sono in programma conferenze di approfondimento di storia dell’arte in relazione alle opere esposte e visite guidate con i relatori nei prossimi giorni, il 5, 6 e 11 giugno alle ore 17".

Per approfondire la conoscenza del monumento settecentesco, opera di Luigi Vanvitelli, che ospita l’esposizione, è possibile l’acquisto di un pacchetto di visita integrato che include l’ingresso con guida alla mostra e alla marciaronda – da cui si ammira la vista panoramica su Ancona dalla Mole. Il costo del biglietto integrato – valido per venerdì, sabato e domenica è di 10 euro; l’orario di visita al marciaronda è alle ore 18 (su prenotazione pinacoteca@anconaservizi.it ; cellulare 333 6168898).

A seguire, inoltre, è possibile consumare un aperitivo al prezzo speciale di 10 euro presso The Mole – Caffe letterario

Reciprocità di ingresso ridotto tra mostra e Collezione Design del Museo Statale Tattile Omero.Biglietti solo ingresso: intero € 8 ridotto € 5 previsto per: residenti del Comune di Ancona; studenti universitari; oltre i 65 anni; sotto i 25 anni; possessori di card Feltrinelli, Coop, Marche Teatro, ACI; iscritti al FAI, Italia Nostra Touring Club Italiano e Icom e possessori di Marche Teatro Card ; famiglie con minori al seguito. La riduzione è prevista inoltre per coloro che pranzano in un ristorante di Ancona o hanno soggiornato almeno una notte nelle strutture ricettive marchigiane e per i non residenti ad Ancona che visitano la mostra presentati e accompagnati da un residente che diventa ambasciatore della città.