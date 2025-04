Fabriano In Acquarello. La mostra visitabile fino all’8 giugno

L’inaugurazione ufficiale si è tenuta al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano e poi "FabrianoInAcquarello 2025", evento che celebra la bellezza, la creatività e l’emozione che l’arte dell’acquarello porta nel mondo, è partito alla grande, grazie agli artisti internazionali e a tutti i partecipanti per aver condiviso il loro talento straordinario. La mostra internazionale sarà visitabile fino all’8 giugno nei principali siti storici della città, trasformando Fabriano in un museo diffuso, in cui ogni scorcio dialoga con l’opera esposta.