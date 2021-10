Fabriano (Ancona), 20 ottobre 2021 - Non riesce a trattenere lo stimolo e si mette a fare pipì ma i carabinieri la beccano e la multano: la sanzione va dai 5mila ai 10mila euro. Protagonista della vicenda una ragazza di 20 anni residente fuori regione. Nel corso dei controlli degli ultimi giorni, alle 3 di notte, in piazza Quintino Sella, i carabinieri in servizio per le vie del centro l’hanno sorpresa proprio mentre faceva pipì e non hanno potuto fare altro che scrivere il verbale. Per atti contrari alla pubblica decenza, fattispecie depenalizzata di recente la sanzione prevista va dai 5mila ai 10mila euro e nel caso della ragazza potrebbe ridursi a oltre 3mila euro in caso di pagamento entro cinque giorni. Un fenomeno quello dell’urinare in strada che specie nelle serate di movida sta prendendo campo ma che ha una precisa norma che punisce severamente questi atti contrari alla pubblica decenza. Da tempo i carabinieri hanno potenziato i controlli sono stati potenziati in tutta l'area del centro con servizi di osservazione in borghese e con più pattuglie, sia di giorno che di notte.

© Riproduzione riservata