Fabriano, ecco 5 anelli per le mountain bike nel parco Gola della Rossa

Fabriano (Ancona), 8 giugno 2023 - Il parco Gola della Rossa e Frasassi più vicino ai mountain bikers. Ecco 5 nuovi percorsi che coinvolgono non solo esperti bikers ma anche principianti e famiglie.

L’investimento sul ‘bike park’ ad oggi è di 90mila euro, prevede 5 anelli e 130 km in totale con le connessioni tra i vari percorsi. Sono stati creati un codice Qr e delle mappe cartacee che permettono al turista di vedere, scegliere e organizzare il percorso in base alle proprie esigenze. “Questo progetto – spiegano il presidente dell’Unione Montana Esino Frasassi, Giancarlo Sagramola e l’ex presidente e oggi assessore Ugo Pesciarelli - si innesta in un crocevia di sentieri in bici che nel nostro territorio creano un “effetto ragnatela”. E’ stato fatto un lavoro di raccordo importante, collegando le varie ciclovie presenti per offrire una proposta turistica all’insegna di un turismo originale e sostenibile” I percorsi individuati sono in gran parte percorsi sterrati, o comunque con viabilità ridotta.