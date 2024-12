Fabriano si tuffa nel Natale in centro: "Occasione per vivere l’atmosfera"

Fabriano in Centro salda i motori per il 15 dicembre quando ha organizzato l’evento "Natale in Centro": un’occasione per immergersi nell’atmosfera magica del Natale attraverso l’allestimento di un Villaggio di Natale. "L’esperienza, che si inserisce in un più ampio contesto di promozione turistica – spiegano dal Comune - è rivolta alle famiglie e prevede l’allestimento di giochi della tradizione in legno e dell’artigianato locale, oltre ad una mostra in cui i visitatori potranno partecipare ad un evento interattivo animato, legata alla cultura e alla tradizione del gioco antico". "Siamo fiduciosi – commenta l’assessore alle Attività Produttive, Francesca Pisani - che la volontà dei commercianti del centro storico di unirsi per contribuire ad animare le strade cittadine sia di stimolo per accogliere nuovi aderenti e per promuovere ed incoraggiare anche le iniziative di altri soggetti, in coerenza con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e renderlo attrattivo". "Rinnoviamo il nostro sostegno e apprezzamento per l’attività di Fabriano in Centro - aggiungono dal Comune - che con dedizione e costanza si propone di valorizzare il cuore della città attraverso eventi e iniziative capaci di attrarre cittadini e visitatori. A testimonianza che l’unione di intenti, la voglia di mettersi in gioco ed il lavoro di squadra possono fare la differenza, Fabriano in Centro svolge un ruolo centrale nella promozione del patrimonio sociale e turistico del centro cittadino. Grazie al loro contributo, che si aggiunge a quello prezioso delle altre associazioni, il numero delle iniziative in centro ha registrato una significativa crescita".