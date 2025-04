Falcomics è pronta a stupire: una rivoluzione

"Rivoluzione Falcomics". Espressione utilizzata ieri dal direttore artistico Gianluca Del Carlo, nel presentare l’edizione 2025 del popolare festival dei mondi comics, games e cultura pop di Falconara. La quarta griffata Live Emotion Group, in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio. "Rivoluzione perché – integra – cresciamo e ci espandiamo in città".

Il primo luogo a "cambiare veste" è il parco Kennedy. Dove resta confermato, certo, il Main Stage per l’arena concerti. Quella dei pienoni negli anni passati. Ma nel polmone verde arriveranno pure il Music Village e la Media Zone. Due delle più attese novità – non le uniche – presentate al Castello in presenza del sindaco Stefania Signorini. Colei cui viene attribuito il merito del cambio di passo della manifestazione, a partire dal 2022 con il coinvolgimento di Leg. "E ne sono orgogliosa", apre la Prof, accanto all’assessore a Cultura e Turismo Marco Giacanella, mentre riguarda il "film" delle precedenti rassegne: "Rivedere gli eventi realizzati in città è emozionante. Ma rivedere Falcomics beh, è uno spettacolo. Il tema scelto, l’empatia, interpreta la capacità del festival di aggregare e di essere intergenerazionale".

Ringrazia: "In primis il governatore Francesco Acquaroli, che ci ha creduto quando Falcomics era una scommessa. E ancora l’Univpm per la partnership e l’apporto culturale, il Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport, che ha proseguito il percorso accanto a noi, le realtà che ci sostengono e, ovviamente, Del Carlo e i suoi". Guarda a maggio: "Arriveranno ospiti di livello internazionale. Penso allo spettacolo delle Winx targato Raimbow, eccellenza marchigiana". Gli altri nomi: dal ritorno del ‘Capitano’ Giorgio Vanni (voce delle sigle dei cartoons più amati) insieme ai Figli di Goku e l’Ammiraglio Max, passando per l’icona musicale degli anni ‘90 Mauro Repetto (fondatore, con Max Pezzali, degli 883).

Oppure i mitici Oliver Onions (a proposito di colonne sonore celebri) con il nuovo show insieme agli Animeniacs e l’attore e comico romano Marco Marzocca. Al Kennedy, si diceva, anche il Music Village, oasi musicale tra live, incontri e aree per il ristoro fino agli spettacoli serali. Grande attesa per il debutto della Media Zone, coordinata dal giornalista Maurizio Di Fazio, in cui emittenti e radio trasmetteranno le dirette della manifestazione. Presenti grandi firme del giornalismo, tra cui Fabrizio Basso di Sky Tg24, che sarà anche in piazza Mazzini insieme alla storica ‘penna’ del Qn Andrea Spinelli. Via Bixio si trasformerà nella casa delle Community Village, in cui vivere esperienze immersive. Anzi, fantascientifiche. E poi stand e mostre, colori e maschere, costumi e cosplay.

Confermata l’Artist Alley in piazza Garibaldi, tra illustrazioni e fumetti. Piazza Mazzini sarà capitale del Board Games. E ancora la Movie Zone, con approfondimenti su cinema, videogiochi e serie tv. In piazza Catalani un tuffo nella cultura orientale. Taglio del nastro venerdì 23, alle 16, con l’apertura dell’esposizione al Centro Pergoli.

Suggestivo il manifesto del fumettista e illustratore disneyano Ivan Bigarella, in cui si scorge un ‘golem’ che sorregge un drago, ma anche alcuni simboli di Falconara Alta e il mare. Già, la spiaggia: riecco gli eventi del ‘dopo festival’. Per Tania Ferri, Elisabetta De Luca e Sandro Giacomelli di Leg, "Falcomics rimane un appuntamento speciale". Un anno fa arrivarono circa 235mila visitatori. Quest’anno l’asticella si alza. Il sindaco: "Noi siamo pronti a superarci".

Giacomo Giampieri