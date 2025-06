Falconara batte Bitonto ai rigori e vola in finale Scudetto di futsal femminile

8

BITONTO

6

d.c.r

2-2 (d.t.r) – 4-4 (d.t.s.)

OKASA : Sestari, Scoponi, Praticò, Gregori, Balardin, Ciccalè, Elpidio, Bordacchini, Martin Cortes, Isa Perreira, Gaspari, Ferrara. All. Domenichetti

BITONTO: Jozi, Tampa, Nicoletti, Diana, Renata, Lucileia, Pezzolla, Grieco, Mansueto, Valente, Cortese, Pastoressa. All. Marzuoli

Arbitri: Saggese di Rovereto, Colangeli di Aprilia, Prekaj di Treviglio; crono: Filippi di Bergamo

Reti: 21’07’’ Tampa, 23’49’’ Grieco, 26’21’’ Martin Cortes, 31’29’’ Balardin; supplementari: 40’37’’ Isa Pereira (tiro libero), 44’43’’ Sestari, 45’52’’ Grieco, 46’27’’ Mansueto

Note – Ammoniti Martin Cortes, Isa Pereira, Lucileia, Grieco; espulse mister Domenichetti per proteste e Renata per somma di ammonizioni; sequenza rigori: Elpidio fuori, Lucileia gol, Isa Pereira gol, Diana fuori, Ferrara gol, Tampa gol, Martin Cortes gol, Grieco parata, Balardin gol

Una serie infinita, un’impresa pazzesca e un sogno che continua. A tre anni di distanza dall’ultima volta, Falconara tornerà a giocarsi una finale Scudetto. E nell’altra metà campo, ironia della sorte, ci sarà ancora quel Pescara contro il quale le Citizens, nella stagione 2021-2022, si cucirono al petto la coccarda tricolore. Incroci, corsi e ricorsi storici per una partita che si disputerà in terra d’Abruzzo, stavolta, nel suo atto decisivo: domenica 15 giugno in gara secca, alle 21 al Pala San Giovanni, per decidere la regina della serie A femminile di futsal.

Per arrivare a questa sfida, le marchigiane hanno dovuto superare le campionesse d’Italia in carica del Bitonto, battuto ieri sera, in un PalaBadiali gremito e rovente, ai calci di rigore. Partita pazza, folle. Meravigliosa. Spot per il movimento. Il primo tempo, tirato, viaggia sui binari dell’equilibrio e si chiude 0-0. Nella ripresa le pugliesi gelano il palazzetto portandosi avanti di due con Tampa e Grieco. Ma Falconara non demorde, anzi. Reagisce e accorcia con Martin Cortes, poi fa esplodere gli spalti con Balardin. Il risultato alla fine dei regolamentari dice 2-2. Servono i supplementari. Le marchigiane mettono subito la freccia con il siluro da tiro libero di Isa Pereira e raddoppiano con Sestari, abituata ai box to box, quando il Bitonto spinge col power play. Ma nel futsal non è mai finita finché non è finita. E in effetti le neroverdi risalgono la china e impattano con Grieco e Mansueto, portiere di movimento. I tifosi falconaresi cantano ancora più forte e accompagnano nella bolgia la squadra ai rigori. Elpidio calcia fuori, poi segnano Lucileia e Isa. Diana sbaglia, Ferrara no. Segnano anche Tampa e Martin Cortes, prima della parata decisiva di Sestari su Grieco. Il rigore clou è nel destro di Balardin. E Falconara vola in finale.

Giacomo Giampieri