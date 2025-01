Falconara, l’atto più importante. Bilancio con un maxi emendamento

Bilancio comunale oggi all’esame dell’aula falconarese, l’assessore Marco Giacanella bolla come "sterili e infondate" le critiche dell’opposizione. La minoranza unita, ieri sul Carlino, aveva accusato di "scorrettezza" l’amministrazione, rea di aver inviato "una proposta di emendamento omnibus per ben 2,4 milioni di euro", ma soltanto dopo le Commissioni e l’approvazione della bozza dei revisori dei conti. "Emendamento presentato nel pieno rispetto dei termini di legge", risponde punto su punto il titolare della delega.

La parte più consistente riguarda un aspetto tecnico: "L’apertura di credito con la Cdp per un importo complessivo di 1.692.000 euro, necessario per anticipare i pagamenti relativi alle opere del Pnrr – spiega Giacanella –. Operazione già discussa nei mesi scorsi". Quindi, "molti degli altri interventi inclusi nell’emendamento derivano da finanziamenti esterni e non gravano sul bilancio". Gli esempi: "L’impianto di climatizzazione per i locali del Castello, finanziato per 210mila euro, di cui 60mila euro coperti dal Gse. La comunicazione del finanziamento è arrivata solo il 24 dicembre 2024. Il rifacimento del campo principale dello stadio Amadio, per un importo di 163mila euro, già stato comunicato in Commissione. Il rifacimento della copertura dei campi da tennis, per un costo totale stimato di 49mila euro, di cui 4.900 euro finanziati tramite la rinegoziazione di mutui con Dexia Crediop e il restante coperto da un indennizzo assicurativo. Meno di 5mila euro", prosegue l’assessore, ricordando come l’emendamento includa anche "il possibile acquisto di un’area prospiciente a piazza Catalani, da destinare a parcheggio. Operazione attentamente valutata, considerando non solo il costo d’acquisto, ma anche gli oneri necessari per renderla funzionale e fruibile".