Falconara si arrende anche tra le mura amiche

GAME T-TRADE

1

PAOLONI MACERATA

3

Parziali: 23-25, 20-25, 29-27, 20-25

Arbitri: Lupattelli e D’Auria

La T-Trade non riesce a rialzare la testa. neanche in casa. Falconara entra in partita troppo tardi per riuscire a prendere almeno un punto. Approccia meglio la formazione ospite che si presenta nel palazzetto falconarese molto agguerrita. Falconara resiste, ma cede proprio nel finale del primo set. La Paoloni continua a picchiare anche nel secondo parziale affidandosi al contrattacco con il prolifico Tobaldi oltre a essere più precisa in ricezione. Falconara riesce a vincere il terzo set in un susseguirsi di cambi di fronte, chiudendo ai vantaggi 29-27 ma cede nuovamente nel quarto set dove i locali sbagliano troppo. Falconara rimane a secco di punti scivolando in dodicesima posizione. ‘’La loro formazione si è rivelata molto più cinica della nostra - fa sapere il vice allenatore dei falconaresi, Andrea Matteucci -. Abbiamo pagato un po’ di inesperienza’’.