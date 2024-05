Fdi cala gli assi: "La lista per Pirani sindaco"

Fratelli d’Italia cala i propri assi ufficializzando la lista composta da 23 candidati consiglieri (più uno che sarà annunciato nei prossimo giorni) alle elezioni dell’8 e 9 giugno a sostegno del candidato a sindaco Francesco Pirani. In lista la coordinatrice comunale Michela Staffolani, 46 anni: "Copre ogni fascia di età e tante professionalità. Se di novità a Osimo si può parlare siamo noi perché Fdi non ha mai presentato una propria lista con il simbolo in città tantomeno è stata mai rappresentata in Consiglio. Sono orgogliosa di questa strada e sono sicura che Francesco sia all’altezza di ricoprire il ruolo di sindaco perché l’ha dimostrato quando era vicesindaco. La filiera che garantiamo potrebbe anche allungarsi qualora Carlo Ciccioli venisse eletto al Parlamento Europeo. L’unico avversario che abbiamo è la Sinistra". Accanto a lei la coordinatrice regionale Elena Leonardi, l’onorevole Stefano Benvenuto Gostoli, il coordinatore provinciale Carlo Ciccioli e l’assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni. Gli altri in lista sono Manfredi Balboni Acqua, consulente d’azienda, 54, nipote dell’ambasciatore recentemente scomparso, Barbara Borroni, infermiera, 51, Monica Borsini, casalinga, 57, Mauro Calcaterra, pensionato, 65, Corrado Cucculelli, disegnatore industriale, 35, Maria Laura D’Onofrio, dottore commercialista, 56, Renato Frontini, commerciante ed ex presidente Confcommercio Osimo, 67, Vanessa Ghergo, 51, Valentino Indri, pensionato, 64, Giorgio Magi, ingegnere, 42, Roberto Marsili, poliziotto, 54, Daniela Mastropasqua, infermiera farmaceutica, 50, Giuseppina Mazzieri, infermiera, 62, Francesco Mercuri, infermiere area critica e portavoce della Lega del filo d’oro, 38, Manuel Morichi, manager e consulente aziendale, 55, Paola Naspetti, assistente disabili, 47, Cristiano Pizzichini, geometra, 47, Augusto Polacco, elettricista, 61, Iuliana Receanu, studentessa, 19, Marco Schiavon, responsabile commerciale, 59, Enrico Stanek, consulente e amministratore, 55, e Fabio Vitolo, impiegato, 55. Anche le altre liste si avviano alla presentazione, dovranno essere depositate entro sabato. Ci sono sorprese. Per Sandro Antonelli si schiera Argentina Severini: "Antonelli è la vera rivelazione di questa campagna elettorale ed io sono ben felice di essere candidata come consigliera in una delle sue liste, Osimo Futura che fa capo al dottor Achille Ginnetti. Per un buon governo non serve per forza cancellare tutto ciò che è stato fatto da chi ci ha preceduto, bensì serve riorientarlo, adeguarlo e migliorarlo. Per il resto, ciò che maggiormente sta a cuore ad Antonelli e a tutti i suoi candidati, è la pacificazione di questa città, che ormai da troppi anni si trova stretta da un clima di tensione costante, in cui appartenere o meno alla parte di chi amministra, significa avere tutte le opportunità o non averne nessuna".

Silvia Santini