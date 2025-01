"Fece di tutto per evitare l’impatto". Archiviato senigalliese di 75 anni

È stata archiviata la posizione di un 75enne accusato di omicidio stradale. I fatti risalgono al 4 luglio 2024 quando l’uomo alla guida della propria auto percorreva la Statale Salaria nel Comune di Acquasanta Terme (AP) e rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale, a seguito del quale perdeva la vita la conducente dell’altra auto, una donna di 27 anni di Ascoli Piceno. A bordo dell’auto del senigalliese viaggiavano anche i tre nipotini dell’uomo ed una loro amica, tutti minorenni i quali riportavano lesioni fisiche.

"Da qui l’apertura del procedimento penale presso la Procura territorialmente competente di Ascoli Piceno per il reato di omicidio stradale a carico del senigalliese, che contestava però ogni addebito di responsabilità mossogli contro – spiega l’avvocato Corrado Canafoglia – attraverso la consulenza tecnica del dottor Fabio Beciani è emerso che l’uomo ha effettuato ogni manovra possibile per evitare l’impatto con l’altro veicolo, che invadeva improvvisamente la corsia di marcia opposta, occupata dall’indagato. Dagli accertamenti risultava che quest’ultimo procedeva a velocità ridotta e tentava una manovra di sterzo a destra ma non riusciva ad evitare il violento impatto, che ha provocato la morte della giovane".