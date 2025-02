"Fedrigoni, l’azienda continua a cambiare le carte in tavola"

Sono stati nominati tre rappresentanti sindacali aziendali Uiltemp Marche per lo stabilimento di Fabriano della Fedrigoni, una decisione importante per dare voce ai lavoratori in somministrazione sia a tempo determinato che in staff leasing in missione nel gruppo Fedrigoni.

E’ sorto un problema però in corso d’opera: "Nel momento in cui inviavamo le nomine, l’azienda utilizzatrice ha comunicato a una delle nuove rsa la fine missione non dando alcuna indicazione rispetto ai criteri adottati per tale scelta. Questo avviene dopo oltre 40 mesi di servizio e una disponibilità dimostrata, inclusa la disponibilità a trasferirsi a Parma per una formazione specifica richiesta dall’azienda per l’avviamento degli impianti del reparto E-clos", denunciano i sindacati.

Gli stessi continuano: "Avevamo già evidenziato all’assessore al Lavoro della Regione Marche che Fedrigoni avrebbe ricollocato gli esuberi dello stabilimento di Giano, lasciando a casa i somministrati creando una perdita di occupazione, in un territorio devastato come quello del fabrianese, di oltre 100 lavoratrici e lavoratori è inaccettabile anche perché tale richiesta arriva dopo anni di professionalità e dedizione, dei lavoratori in somministrazione che durante il periodo pandemico hanno garantito all’azienda la produzione e il relativo guadagno.

Durante tutti gli incontri istituzionali sia al Ministero che in Regione, l’azienda ha garantito che per la ricollocazione degli esuberi non avrebbero proceduto con la sostituzione dei dipendenti ex Giano con lavoratori somministrati impiegati in Fedrigoni o negli altri siti produttivi di Castelraimondo, Pioraco e Ritrama perché l’obiettivo aziendale era quello di offrire nuove opportunità ai dipendenti ex Giano, molti dei quali sono ancora in cgis o trasferimenti temporanei".