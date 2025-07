Dargen, un concerto ricco di emozioni

Da ‘Onda alta’ a ‘Dove si balla’, oltre a tanti altri successi degli ultimi anni hanno fatto ballare il pubblico di piazza Mazzini, gremita per lo show di Dargen D’Amico, uno degli eventi clou dell’estate falconarese. La serata di venerdì è stata dedicata a Lorenzo Mezzalana, il 29enne che ha perso la vita in un terribile incidente il 2 luglio. Musicista ed ex studente del Serrani, Lorenzo è stato ricordato dal palco attraverso le parole del sindaco Stefania Signorini, sua ex preside, che ha introdotto lo spettacolo accanto all’assessore Marco Giacanella. "Falconara ha perso Lorenzo - ha ricordato il sindaco con commozione - ed è un dolore che sentiamo ancora di più questa sera perché era un musicista. Sono sicura che Lorenzo, amante della musica, ora è qui con noi". Sono seguite le note delle canzoni più conosciute del cantautore milanese, che hanno fatto cantare e ballare tutto il pubblico in piazza. L’assessore Giacanella nel presentare lo spettacolo ha ricordato anche gli altri appuntamenti. Tra le novità del 2025 il Pizza Festival dal 18 al 20 luglio, dove da tutta Italia si riuniranno i maestri pizzaioli. "Sono orgoglioso di vedere Falconara diventare sempre più un punto di riferimento per eventi culturali di qualità, capaci di attrarre pubblico da tutta la regione".