FeralpiSalò: via Vecchi, ora tocca a Zaffaroni

SALÒ (Brescia)

Stefano Vecchi non è più l’allenatore della FeralpiSalò. La società del presidente Giuseppe Pasini ha terminato la riflessione che ha fatto seguito alla sconfitta di sabato a Catanzaro ed ha deciso di esonerare l’allenatore che ha condotto i gardesani a raggiungere lo storico esordio in serie B.

Il compito guidare la matricola verdeblù a conservare il posto appena conquistato tra i cadetti è stato affidato a Marco Zaffaroni, che già ieri pomeriggio ha diretto il primo allenamento della sua nuova squadra insieme ad Alessandro Gazzi, che sarà il suo vice.

Mister Zaffaroni (nella foto), nato a Milano nel 1969, è reduce dall’impresa sulla panchina dell’Hellas Verona, che lo scorso anno ha trascinato ad una salvezza ormai insperata in serie A, dopo le difficoltà accusate dai gialloblù fino al suo arrivo. In precedenza, dopo avere iniziato la sua carriera da allenatore del 2009-2010 come vice a Perugia, il nuovo tecnico gardesano, che nei giorni scorsi sarebbe stato contattato pure dal Lecco, ha lavorato tra serie C e B in squadre come Monza, AlbinoLeffe e Cosenza. Per quel che riguarda, invece, il suo predecessore, l’avventura di Vecchi a Salò, iniziata nel 20212022, si chiude dopo due brillanti stagioni culminate nell’indimenticabile promozione della scorsa stagione e dopo l’approccio a questo Campionato, difficoltoso ben oltre le previsioni, della matricola verdeblù. In effetti una vittoria, due pareggi e sette sconfitte nelle dieci partite disputate rappresentano il ruolo di marcia che in questo momento tiene imprigionata in zona retrocessione diretta la FeralpiSalò, penultima, ad un punto dai play out e a sei lunghezze dalla Reggiana, che attualmente occupa l’ultima posizione utile per la salvezza e che sabato renderà visita ai gardesani.

Il presidente Giuseppe Pasini ha voluto commentare la scelta di sollevare dal suo incarico mister Vecchi (che in serie B ha già visto terminare anzitempo il suo percorso a Carpi e Venezia rispettivamente nel 2014 e nel 2018): "Mi dispiace molto. Quando un allenatore viene esonerato è una piccola sconfitta per tutto il club. Adesso, però, dobbiamo pensare a raggiungere il prima possibile la salvezza attraverso il lavoro e l’unità di tutti. A Stefano non posso che estendere il ringraziamento di tutta la famiglia verdeblù, rimarrà per sempre nella storia della società".

Luca Marinoni