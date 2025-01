Feriti con i vetri al pronto soccorso

Ansia da festeggiamenti anche in piazza Pertini, nel cuore del divertimento.

A cavallo della mezzanotte, durante lo show di capodanno organizzato dal comune di Ancona, alcune persone sono rimaste ferite a causa del lancio di bottiglie e bicchieri di vetri che, una volta in frantumi, hanno colpito i presenti. Croce Rossa e Croce Gialla hanno avuto il loro bel da fare per curare i malcapitati. Un equipaggio della Gialla è intervenuto alla Baraccola per soccorrere un 25enne che si trovava dentro un pullman noleggiato per il capodanno e, in circostanze da ricostruire, aveva riportato una ferita alla testa; sempre ieri notte un altro giovane sarebbe stato vittima di un aggressione, ma l’episodio non è stato chiarito fino in fondo. Ci sono state delle liti in famiglia, una nel quartiere Adriatico con una ragazza agitata dopo un confronto col fidanzato e un’altra nei quartieri nuovi. Sul posto diverse pattuglie della polizia e dei carabinieri.