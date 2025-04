Fermati in auto per un controllo. Si scopre che erano ricercati

I carabinieri della Stazione di Montemarciano, a seguito di un’attenta attività di controllo del territorio, hanno intercettato un’autovettura di grossa cilindrata con targa francese con a bordo due uomini che, notata la presenza della pattuglia dei carabinieri, hanno inizialmente rallentato per poi accelerare con probabilmente l’intento di far perdere le proprie tracce. I due sono stati fermati ed identificati. Si tratta di un 37enne e un 41enne, entrambi di nazionalità rumena. Alla richiesta di fornire documenti, hanno lasciato intendere di non conoscere la lingua italiana e di conseguenza di non capire quanto gli era stato richiesto. I due sono stati trasferiti negli uffici dove, dai dati ricavati, attraverso un’attenta attività d’indagine, dagli archivi informatici è emerso che erano ricercati da diversi mesi perché destinatari di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Udine per reati contro il patrimonio commessi lo scorso anno. Dopo le formalità di rito i due sono stati tradotti alla Casa Circondariale di Ancona Montacuto a disposizione di quell’Autorità Giudiziaria. I controlli dei carabinieri proseguono senza sosta e saranno intensificati in vista delle festività pasquali.