Fiamme in bed and breakfast in via Scalette: una delle ospiti accompagnata in ospedale Vigili del fuoco del distaccamento di San Sabino sono intervenuti in un bed and breakfast di Osimo in via Scalette per un incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma un'ospite è stata accompagnata in ospedale per il fumo inalato. Le cause sarebbero accidentali. Danni gravi alla struttura.