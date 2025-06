Filippo, studente con tutti dieci: "Dopo la maturità sogno Medicina"

Filippo Sgrò, studente osimano del liceo scientifico "Galilei" di Ancona, si appresta ad affrontare l’esame di maturità con il massimo dei voti in tutte le materie. Nel quinquennio ha avuto sempre la media del 10.

Un risultato che gli è valso anche un prestigioso riconoscimento da parte del Rotary Club Ancona, che l’ha premiato come una delle giovani eccellenze del territorio. Classe 2006, Filippo sogna un futuro in camice bianco: "Voglio fare il medico ma senza limitarmi all’approccio tecnico. Vorrei unire scienza e riflessione, integrare la parte umanistica e filosofica del mio percorso con quella scientifica", dice.

Il prossimo passo, dopo la Maturità, sarà l’Università, con ogni probabilità nelle Marche. A chi gli chiede come si arrivi a una pagella perfetta, risponde: "Non inseguendo il voto, ma appassionandosi a quello che si studia. Cercando di andare oltre la verifica o l’interrogazione". Materie preferite Filosofia, Scienze e Fisica.

Nessun "toto-tema" o strategie particolari per la Maturità: "Non mi sono fatto prendere dall’ansia delle previsioni, cerco solo di seguire il mio metodo e questo consiglio lo darei anche ai miei coetanei: ognuno deve seguire la propria strada, senza farsi condizionare troppo". Non solo studio nella vita di Filippo: tra le sue passioni ci sono la cucina e la botanica, coltivata fin da piccolo vivendo a San Biagio.