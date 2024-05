Filottrano al voto, Paolorossi:: "Spazi per i giovani e servizi"

Il sarto imprenditore filottranese Luca Paolorossi corre per la poltrona di sindaco con al sua civica "Noi per Filottrano". "Ho scelto di candidarmi perché l’attuale amministrazione ha portato avanti idee e progetti inutili o sbagliati nell’attuazione – dice -. Non si sono mai confrontati con la popolazione. Vorrei tornare a parlare con la gente, vorrei mettere a disposizione di Filottrano i tanti imprenditori, professionisti, sportivi, consulenti e personaggi che ho servito negli ultimi 10 anni, tutti miei contatti utili per lo sviluppo e lo scatto in avanti che deve fare Filottrano". Diversi i punti programmatici: "Trattenere e intrattenere i giovani sul territorio, creeremo aree outdoor, sale polifunzionali per lo studio e il tempo libero. Restituiremo impianti sportivi efficienti per incentivare i giovani a rimanere nel nostro comune, promuoveremo una cultura del benessere psicofisico perché i giovani sono il nostro futuro e il nostro miglior investimento. Occorre poi valorizzare le frazioni che negli ultimi anni sono state abbandonate e private dei servizi necessari. Riporteremo sicurezza e servizi per restituire a esse il meritato decoro e ai cittadini la certezza di vivere in luoghi attrezzati e confortevoli. Incentiveremo il volontariato per combattere il disagio e la solitudine. Negli ultimi anni abbiamo perso tante persone: eravamo arrivati a diecimila abitanti, oggi siamo ottomila e 870. Filottrano non è appetibile, molte cose costano di più rispetto ai paesi limitrofi ma i servizi inferiori. Filottrano produce moda, le cose più belle che vanno nelle vetrine di tutto il mondo. Adesso Filottrano ha bisogno di andare di moda".