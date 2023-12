Finto incidente a un parente costa i soldi a un anziano

Con la scusa dell’incidente gravissimo occorso ad una parente, sarebbero entrati in un appartamento di Castelferretti e si sarebbero fatti consegnare soldi e oro di famiglia. "Chiunque abbia visto movimenti strani intorno alle 13, zona Farmacia Bonfili, scriva qui – segnala una persona rimasta in anonimo su Facebook, nel gruppo ‘La sai l’ultima –. Siamo sotto choc e abbiamo paura. Invitate i vostri genitori a non aprire a nessuno". Anche un’altra persona avrebbe subito una simile truffa, ma non andata a buon fine. L’episodio sarebbe già stato denunciato ai carabinieri di Falconara, che indagano per risalire ai responsabili di questi odiosi fenomeni delle truffe agli anziani.