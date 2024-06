Fondi ai progetti per difendere i fiumi

L’Unione Montana dell’Esino-Frasassi annuncia la proroga fino al 28 giugno del bando per l’erogazione di contributi a sostegno di progetti realizzati nell’ambito del progetto "Lo Spirito del Fiume". Iniziativa che mira a "valorizzare e proteggere le risorse fluviali locali, promuovendo un processo virtuoso di riscoperta e rispetto dell’ambiente tra i giovani e le comunità locali". Il progetto è stato concepito per coinvolgere giovani, studenti delle scuole primarie e secondarie, e l’intera comunità, attraverso attività educative, formative e aggregative. Grazie alla supervisione di tutor under35 e alla collaborazione con enti locali, scuole e associazioni, i giovani avranno l’opportunità di sviluppare e gestire percorsi di animazione e inclusione. Il progetto culminerà in un Festival che metterà in luce le azioni realizzate durante il biennio, comprese le iniziative sostenute dal presente bando. Le proposte progettuali dovranno prevedere una "testimonianza" sotto forma di testi, foto, prodotti audiovisivi/multimediali, opere artistiche e simili. Le risorse disponibili ammontano a 2mila euro a progetto e 30mila in totale.