Fosforo, se la scienza fa spettacolo

Quando la scienza fa spettacolo. Potrebbe essere questo l’ideale slogan del festival "Fosforo", che da domani a domenica riempirà il centro storico e il lungomare di Senigallia di laboratori, incontri, conferenze, ‘esperimenti’, mostre interattive, rappresentazioni teatrali ed escape room. Oltre cento gli eventi in programma, tutti a ingresso gratuito. Un ‘cartellone’ pensato per il grande pubblico, e in particolare per gli studenti di ogni età. Non a caso sono molti gli appuntamenti pensati per i più piccoli. Ogni giorno decine di attività pratiche permetteranno di scoprire la biodiversità, la matematica nascosta nei giochi, la chimica in cucina e l’informatica dietro ai robot. Con l’aiuto di divulgatori, scienziati e animatori, bambini e ragazzi potranno mettersi nei panni di paleontologi, fisici, biologi e ricercatori.

Tante anche le novità. Come Perplexus, il rompicapo tridimensionale prodotto da Spin Master che permette di esplorare in modo attivo i concetti di geometria, orientamento spaziale e problem solving. Attraverso laboratori didattici, ideati da Spin Master insieme al Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, i visitatori potranno scoprire i segreti per risolverlo. Tra gli ospiti di spicco ci sono Luca Perri con ‘La Scienza di Harry Potter’ e la coppia Andrea Paris e Alessandro Gnucci con lo spettacolo ‘Scienza e Magia’, attesi al Teatro La Fenice rispettivamente venerdì e domenica (ore 21.30). Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, spiegherà come oggi i ‘babbani (termine che nei libri di Harry Potter sta a indicare gli esseri umani che non sono dotati di poteri magici) sostituiamo la magia con l’intelligenza. Sarà un viaggio nel mondo di Hogwarts per capire ‘come ‘abbiamo fatto fino ad oggi a vivere senza magia ma riuscendo ugualmente a fare cose incredibili’. Quelli di Paris e Gnucci è uno spettacolo sorprendente in cui la magia del primo (prestigiatore, attore e finalista di ‘Italia’s Got Talent’) si intreccia con le spiegazioni scientifiche del secondo, divulgatore e animatore scientifico. Tra trucchi, esperimenti e tanta ironia, il pubblico verrà guidato in un viaggio affascinante dove nulla è come sembra. O forse sì. L’obiettivo è stupire, far ridere e far pensare, svelando che spesso la scienza è ancora più incredibile della magia.

C’è attesa anche per l’arrivo del content creator Hyde, il mago dei cubi di Rubik, con il suo spettacolo di ‘Cubomagia’ (sabato sera in piazza del Duca). Di grande interesse la conferenza spettacolo ‘Intelligenza artificiale generativa: luci e ombre di un presente in rapida evoluzione’, a cura di Alessando Bogliolo, Claudio Pettinari e Domenico Ursino’. Ci sarà anche Mattia Crivellini, direttore di ‘Fosforo’, che annuncia come l’intelligenza artificiale sarà grande protagonista della manifestazione. Vedi l’evento ‘Sharper AI Night’ (sabato sera alla Fenice), organizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e gli atenei di Urbino e Camerino. La ‘Festa della Scienza’ è giunta alla quindicesima edizione. Un traguardo importante.

L’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi parla di "un evento che sa unire gioco e divertimento al sapere e alla conoscenza, per un’esperienza straordinaria all’insegna della didattica e della scienza. La Regione sostiene questo che consideriamo un modello virtuoso creato grazie a un gioco di squadra, a una rete solida di istituzioni, scuole, università, imprese, associazioni e cittadini. E’ una festa del sapere capace di stimolare la curiosità e appassionare tutti grazie a un approccio coinvolgente e divulgativo". Il festival, in effetti, offre l’occasione unica di vivere la scienza non solo come conoscenza, ma come esperienza viva, condivisa, ludica ed emozionante. Il festival ‘Fosforo’ è organizzato dall’Associazione Culturale Next ETS con il sostegno della Regione, del Comune di Senigallia e del Gruppo Imprenditori Senigalliesi. Info www.fosforoscienza.it (prenotazioni su Eventbrite).

Raimondo Montesi