Fossi: "Andiamo a Isernia per una sfida difficile"

Il rammarico in casa fidardense c’è ancora. Domenica, contro la Vigor Senigallia, al debutto in D, e per giunta in casa, poteva essere sicuramente diverso il risultato rispetto allo 0-3 patito alla fine. "Potevamo fare sicuramente meglio, sia a livello personale che di squadra - fa sapere Dawit Fossi, classe 2004, all’esordio in quarta serie -. E’ stata una partita tosta, purtroppo non siamo riusciti nei primi 30’ a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto, mentre loro alla prima azione ci hanno fatto gol. Poi siamo calati mentalmente". Un Castelfidardo che dovrà crescere e fare esperienza. Domenica in programma la prima trasferta, nella lontana Isernia.

"Ci aspetta un altro osso duro come la Vigor". Chissà se mister Giuliodori riproporrà il 3-5-2 con Fossi quinto di centrocampo a destra. "Un ruolo che mi piace particolarmente perché posso fare sia la fase difensiva che offensiva". Per Fossi contro la Vigor è stato il debutto stagionale in partita ufficiale. "In precedenza sono stato fermo venti giorni per un piccolo stiramento all’inguine destro".

Quando è tornato a disposizione mister Giuliodori lo ha gettato subito nella mischia. "La D è una bella categoria, molto più tattica dell’Eccellenza, con giocatori tecnici e più forti e con società molto blasonate" chiude Fossi che prima di approdare al Castelfidardo ha giocato tra Loreto, Fano e Ancona. Intanto nel tardo pomeriggio di ieri il Castelfidardo si è presentato ai tifosi al Monumento. Un vernissage che ha riguardato non solo la prima squadra, ma anche tutte le formazioni di un settore giovanile che quest’anno si è ampliato a livello di squadre e di categorie.