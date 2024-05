Francesco Cicchella fa "Bis": un ’one man show’ tutto da ridere

Attore, comico, imitatore, cantante e musicista. Il napoletano Francesco Cicchella è davvero un personaggio poliedrico. Se ne potrà accorgere stasera (ore 21) il pubblico del Teatro La Fenice di Senigallia, dove va in scena il suo spettacolo ‘Bis!’, che tanto successo ha avuto in passato.

Cicchella presenta un ‘one man show’ esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro e Massimo Ranieri) e performance completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno evento capace di regalare emozioni e risate. Cicchella definisce ‘Bis!’ come ‘uno spettacolo a cui ho dato tanto di me, e che mi sta restituendo soddisfazioni ed emozioni incredibili. Lo show è in continuo aggiornamento, per cui anche coloro che lo hanno già visto possono tranquillamente tornare e divertirsi ugualmente, trovando tante novità. Oltretutto, gli scenari che faranno da cornice contribuiranno a creare atmosfere particolarissime’.

Sul palco con il protagonista ci sarà la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero, composta da leader (pianoforte e tastiere) e da Sebastiano Esposito (chitarre), Umberto Lepore (basso e contrabbasso), Elio Severino (batteria) ed Emilio Silva Bedmar (sax e flauto). Con loro le ballerine Naomi Buonomo e Giusy Chianese. Cicchella a soli 17 anni vince il Premio Totò e appare per la prima volta in tv come ospite di ‘Cominciamo bene’ su Rai 3. Nel 2009 vince la terza edizione del Premio Alighiero Noschese ed entra a far parte del cast di ‘Made in Sud’ insieme a Vincenzo de Honestis, con il quale forma il duo Doppia Coppia. Nelle varie edizioni del programma imita in chiave parodistica gente come Michael Bublé, Gigi D’Alessio, Massimo Ranieri e Kekko Silvestre dei Modà.

Nel 2015, ospite al Festival di Sanremo, imita proprio Bublé. Partecipa poi due volte al talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti ‘Tale e quale show’, vincendo la quinta edizione. Tra le sue performance più apprezzate quelle nei panni di Bruno Mars, Freddie Mercury, Stevie Wonder, Shakira e Francesco Renga. Tante le partecipazioni a programmi di successo, tra cui la finale di Miss Italia, lo show ‘Cavalli di battaglia’ di Giogi Proietti, ‘Enjoy - Ridere fa bene’ condotto da Diego Abatantuono e ‘Honolulu’ (su Italia 1), ‘Soliti Ignoti’ su Rai1 e la finale di ‘Amici’.