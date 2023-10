Francini ‘Forte e Chiara’: "Dirò tutta la verità"

Attrice di cinema, teatro e fiction, conduttrice televisiva e scrittrice. Segni particolari: "Forte e Chiara". Si intitola così lo spettacolo che domani (ore 21) Chiara Francini porterà sul palcoscenico del Teatro Gentile di Fabriano in prima italiana, dopo una residenza di allestimento nella città della carta. La stagione è promossa dall’Amat con il Comune fabrianese, in collaborazione con la Regione Marche. Il monologo mutua il titolo dalla autobiografia dell’artista, uscita per Rizzoli. "Forte e Chiara" è un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one woman show in cui Francini ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a se stessa. Le musiche originali sono eseguite dal vivo da Francesco Leineri, la regia è di Alessandro Federico. Lo spettacolo è realizzato con la collaborazione artistica di Michele Panella. Per informazioni e prevendite: biglietteria del Teatro Gentile (0732.3644), Amat (071.2072439) e biglietterie del circuito vivaticket (anche online). Gli ultimi due anni sono stati particolarmente intensi per l’artista. Nel 2022 Francini ha avuto un ruolo da protagonista in "Tre sorelle", per la regia di Enrico Vanzina. A luglio ha debuttato al "Napoli Teatro Festival" con il monologo "Una ragazza come Io", scritto da lei stessa, diretta da Nicola Borghesi. Il 10 febbraio 2023, è stata co-conduttrice nella quarta serata del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi.

Francini, in ‘Forte e Chiara’ ripercorre tutta la sua vita. Ma quante ore dura lo spettacolo? E dirà tutta la verità nient’altro che la verità?

"Dirò tutta la verità e nient’altro che la verità perché la verità è sempre il punto di partenza. Diciamo che farò un proficuo sunto della mia vita".

È davvero così ‘forte’ Chiara Francini o ha anche qualche debolezza (confessabile)?

"Assolutamente sì. Non ho debolezze ma ho delle fragilità, anche perché penso che le fragilità, tra l’altro, siano tra le cose più proficue, tra gli accadimenti più proficui che possano toccare una vita perché sono esattamente degli spiragli che fanno intravedere ciò che appunto altrimenti non vedresti".

Nello spettacolo racconterà anche ‘vicende pubbliche’, a quanto si legge nella presentazione dello spettacolo. Qualche esempio?

"In realtà più che altro racconterò una storia umana. Penso che sia molto più interessante parlare dell’umanità, di cui poi ovviamente è ‘inzuppata’ la mia vita professionale".

Film, cortometraggi, fiction, teatro, tv, libri... Come fa? Ha una sosia?

"No, sono una donna..."

Ma fra tutti qual è l’ambito artistico che preferisce, e perché?

"Non c’è un ambito che preferisco. Io scelgo più che altro i progetti, perché ogni progetto mi dà la possibilità di dar vita a un colore, di mostrare un colore. E quindi diciamo che dentro di me ho parecchi arcobaleni".

Raimondo Montesi