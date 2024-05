"Frolla" a Boston per i biscotti

Il biscottificio solidale con sede a Osimo, Frolla, è in partenza per una nuova avvenuta oltre i confini nazionali, stavolta negli Stati Uniti. "Ci siamo, oggi parte il viaggio che farà volare una nostra delegazione fino a Boston per un progetto bellissimo di integrazione e condivisione fra i due Paesi – spiega il cofounder Jacopo Corona -. Saremo infatti ospiti di Collette Divitto e della sua Collettey’s cookies, una grande azienda americana che fa biscotti come noi e che è un grande modello inclusivo noto in tutto il Paese. La nostra non sarà una semplice visita ci scambieremo infatti conoscenze, idee ed esperienze per creare il primo biscotto capace di creare un ponte fra i due paesi e mettere l’accento sulle capacità e non la disabilità. Allacciate le cinture con noi "frollini" e preparatevi a seguire la nostra prima avventura a stelle e strisce, pronti a cambiare insieme il mondo con dolcezza, o come dice Collette, un biscotto alla volta". Il biscotto dell’inclusione è una storia che mescola la voglia di integrazione, la determinazione e le capacità di quei ragazzi con un modello imprenditoriale vincente che punta sulla qualità.