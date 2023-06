Funerali di Niccolò Bontempi, morto in un incidente in moto a Falconara

Si celebrano stamattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve e San Rocco a Marina di Montemarciano i funerali di Niccolò Bontempi che il 19 scorso è rimasto coinvolto nel tragico incidente in moto ed è deceduto dopo una settimana di agonia a Torrette. L’ultimo viaggio in scooter si è interrotto all’altezza della farmacia Palombina, lungo la Flaminia. Al termine della funzione la salma sarà trasportata al tempio crematorio. Suo il più grande dei gesti, la donazione degli organi. Tantissimi i messaggi che i familiari del giovane hanno ricevuto in queste ore di dolore: "Ciao Niccolò, il tuo ricordo resterà per sempre nei nostri cuori, come il tuo essere sempre sorridente e la tua semplicità. "Insegna" anche agli angeli queste tue splendide doti, buon viaggio", dice un amico, un altro aggiunge "Buon cammino ovunque tu vada Niccolò, sono contento di aver conosciuto te e il tuo umorismo". Faceva il capotreno Niccolò, amava lo sport e la pallacanestro era la sua più grande passione. In parallelo proseguono le indagini della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente, del maledetto scontro della moto contro la Mazda guidata da una 26enne anconetana.