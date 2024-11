Furti al centro commerciale. In due prese con la refurtiva

Nel tardo pomeriggio di mercoledì i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, hanno denunciato per furto due donne, entrambe di nazionalità georgiana, senza fissa dimora, responsabili di furto in un centro commerciale. Entrambe hanno attirato l’attenzione dei vigilantes del centro commerciale che non le hanno perse di vista. Le due, dopo aver rimosso i dispositivi anti taccheggio, hanno cercato di rubare attrezzi di giardinaggio e generi alimentari, nascondendoli all’interno di alcune borse ed uscendo velocemente per eludere il sistema antitaccheggio e riuscire così ad oltrepassare le casse senza problemi. È lì che ad attenderle hanno trovato i carabinieri della Compagnia di Senigallia che hanno provveduto a controllare le borse delle due donne dove all’interno hanno rinvenuto una refurtiva per l’ammontare di 200 euro. La merce è stata restituita al centro commerciale e le due dovranno rispondere dell’accusa di furto. I controlli proseguono nei centri commerciali da parte degli uomini della vigilanza privata in servizio per garantire la sicurezza, ma anche per evitare episodi come quello che ha coinvolto le due donne di origine georgiana. L’ultimo furto simile a quello messo a segno mercoledì risale a meno di un mese fa.