Furti di auto: sgominata la banda. Arrivano gli encomi per 6 militari

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, colonnello Carlo Lecca, ha consegnato un encomio del comandante della Legione Marche Salvatore Cagnazzo al luogotenente Giuseppe Esposto, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, al luogotenente Massimiliano Giulioni, al maresciallo capo Enrico D’Addio, al maresciallo capo Giacinto Lupo, al brigadiere Roberto Rossi e all’appuntato scelto Leonardo Pizzarelli. La motivazione parla chiaro: "Hanno evidenziato elevata professionalità, spiccato acume investigativo e lodevole spirito di servizio, conducevano una complessa e prolungata indagine nei confronti di un gruppo criminale responsabile di 15 furti di autovetture. L’operazione, che si concludeva con l’arresto su provvedimento dell’Autorità giudiziaria di tre persone e il deferimento in stato di libertà di un ulteriore complice, riscuoteva diffusi consensi esaltando il prestigio dell’Istituzione". I fatti risalgono a gennaio quando a Cerignola i carabinieri di Osimo hanno arrestato tre giovani del posto esperti di furti in auto per un valore totale di 350mila euro.