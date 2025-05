"G20 spiagge, riconoscimento alla città"

La città nel G20 spiagge incassa i complimenti del Governatore Francesco Acquaroli.

"Si tratta di un ulteriore riconoscimento per il turismo della nostra regione che continua a crescere e si afferma nei network nazionali - afferma Acquaroli -. Il confronto tra le comunità marine con una forte presenza turistica è fondamentale per individuare le migliori soluzioni per un’offerta variegata sicura e attrattiva, sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Complimenti alla "spiaggia di velluto" per questo ottimo risultato". Il summit ad Alghero, iniziato mercoledì, terminerà oggi: " Oggi Senigallia siede accanto alle maggiori mete balneari italiane per condividere esperienze, proposte e progetti con altre realtà simili alla nostra. Stiamo lavorando con le città del G20 Spiagge per ottenere l’emanazione di una norma nazionale che individui le comunità balneari quali destinatarie di apposite leggi e finanziamenti. Il beneficio per la nostra economia e per la nostra comunità si prospetta davvero importante – le parole del sindaco Massimo Olivetti - Grazie a quanti hanno supportato la nostra Amministrazione nel perseguire questo risultato, grazie agli uffici comunali, agli imprenditori senigalliesi che operano nel settore turistico, grazie a tutti i cittadini di Senigallia, perché questo importante traguardo è merito di ognuno di noi".