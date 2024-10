G7 su disabilità e inclusione,: "Frolla" conquista tutti i ministri

Osimo

"Frolla", il microbiscottificio solidale osimano, ha partecipato al primo G7 su disabilità e inclusione ad Assisi e al Castello di Solfagnano.

Nel primo giorno di lavori i ragazzi del microbiscottificio solidale hanno somministrato le colazioni ai Ministri presenti. Una presenza "dolce", un modo per raccontare uno straordinario modello inclusivo che vede la cooperativa crescere sempre di più, grazie al lavoro quotidiano di 23 ragazzi con disabilità che ogni giorno producono biscotti di ottima qualità, con un’attenta selezione di materie prime per gran parte provenienti dal territorio marchigiano.

"Impossibile racchiudere tutte le emozioni vissute da tutta la "Frolla family" in poche parole. E’ stata un’esperienza storica che speriamo segnerà un deciso cambio di rotta nelle politiche di parità di genere e inclusione – dice il cofounder Jacopo Corona -. Una parola però la spendiamo solo per la ministra Alessandra Locatelli, una persona dalla sensibilità unica capace di mescolarsi fra la folla e fare sentire tutti ma proprio tutti parte di un unico che vuole tracciare la rotta verso un futuro possibile. Noi ci crediamo e come noi le migliaia di persone presenti e le decine di associazioni che insieme hanno condiviso una giornata fatta di allegria e gioia".

Il cuore del G7 dunque ha pulsato anche grazie al food truck di Frolla che ha presidiato l’area allestita dalla Farnesina assieme ad altre nove realtà selezionate sul territorio nazionale.

"Essere stati selezionati direttamente dal Ministero è motivo di grande orgoglio – aggiungono i "frollini" -, significa che il nostro lavoro viene visto e premiato".