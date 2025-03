Gadda: "Ai punti avremmo meritato noi"

Un pareggio che viene accolto con soddisfazione, vista la caratura dell’avversario e che Massimo Gadda accoglie con moderata soddisfazione: "Abbiamo fatto un primo tempo un po’ timoroso, abbiamo regalato il rigore che ha rimesso in pedi questa partita, ma nella ripresa abbiamo dominato: Abbiamo rischiato qualcosa, ma abbiamo fatto una gara di cuore e qualità: perdere oggi sarebbe stato frustrante, invece l’abbiamo rimediata con merito".

Una sconfitta che avrebbe rischiato di macchiare la settimana che in cui si sono festeggiati i 120 anni di storia dell’Ancona, sospinta anche oggi da un tifo caloroso e incessante: "Sono molto contento per la gente, che oggi ci ha spinto molto. Abbiamo toccato con mano l’aiuto che ci hanno dato".

Decisivi i cambi operati nella ripresa: "Chi è entrato ha fatto bene, abbiamo rischiato, ma i risultati si sono visti. Ai punti magari avremmo meritato noi".

Ora un po’ di meritata pausa, prima dell’ostico impegno a L’Aquila tra due settimane: "Dobbiamo ripartire dalla partita di oggi, giocando con questo slancio e l’entusiasmo mostrato. Mancano ancora sette giornate, che sono molte: è vero che manchiamo di carisma e personalità, ma secondo me non c’è tutta questa differenza tra noi e loro. Il nostro obiettivo è quello di centrare i playoff che, per quanto poco possano valere, sono comunque un obiettivo a cui teniamo molto".

Gianmarco Minossi