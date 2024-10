Gadda fa turnover. Azurunwa dall’inizio

Tutti a disposizione di Massimo Gadda per la sfida di domani pomeriggio a Termoli. A parte Ramires, ai box, tutti si sono allenati anche se è probabile che il mister dia spazio a un po’ di turnover. A partire dagli under che hanno giocato sempre, da inizio stagione, come Savor e Laukzemis, per esempio. Per diverse ragioni è probabile che entrambi lascino il posto ai rispettivi omologhi, e che dunque in porta giochi Bianchi e che sulla fascia sinistra venga confermato il 2006 Azurunwa che sabato scorso con la Civitanovese ha destato un’ottima impressione.

Facile che Gadda confermi a centrocampo anche Pecci, insieme a Sare, che sabato scorso ha riposato, Gulinatti e Alluci, oppure Gianelli e Alluci, optando così per l’altro under in attacco, che dovrebbe essere Amadori. Difesa da scoprire, nel caso in cui Gadda decidesse di far riposare Codromaz, perché insieme a capitan Boccardi potrebbe giocare Bellucci al centro e Magnanini o Rovinelli da braccetto sinistro. D’altra parte con tre partite in otto giorni e con Alluci e Sare in diffida sicuramente Gadda cambierà qualcosa. Dall’altra parte un Termoli che viene da tre sconfitte consecutive e che in classifica ha un punto meno dell’Ancona, dodicesimo in classifica insieme alla Roma City con 8 punti conquistati in 7 gare. La formazione di mister Carnevale nelle ultime tre sconfitte ha lasciato punti a Castelfidardo e Avezzano, tra le ultime della classe, e anche per questo arriverà all’appuntamento con grande voglia di riscatto. "E’ un periodo in cui siamo penalizzati dagli episodi – commenta il ds Pietro Tamai –. La Civitanovese ha giocato bene i primi quindici minuti, poi la partita s’è assestata e noi nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, costruendo diverse occasioni che non siamo riusciti a sfruttare, poi l’infortunio del portiere al novantesimo che ha deciso la partita. Abbiamo una difesa e un centrocampo che lavorano, la squadra gioca, costruisce, subisce molto molto poco, e purtroppo finalizza poco, al momento è tutto racchiuso qui. Anche sabato scorso la qualità di gioco c’è stata, solo a Teramo l’avversario ci ha messo in difficoltà, soprattutto a inizio secondo tempo". Però adesso bisogna voltare rapidamente pagina. L’Ancona si allenerà stamattina e quindi nel pomeriggio partirà alla volta di Termoli (arbitrerà Francesco Pio Sarcina di Barletta). Con l’obiettivo prima di tutto di ritrovare tranquillità e gol e, grazie anche a un po’ di turnover, di tornare di conseguenza a fare punti. "Sarà un avversario complicato, una squadra con due o tre giocatori esperti della categoria – prosegue Tamai –, forse un campo meno caldo del solito perché è un turno infrasettimanale, ma in questo girone sono tutte partite difficili. Mi aspetto una squadra che come tutte quelle che lotteranno nella parte destra della classifica tirerà fuori le unghie, proprio come ha fatto con noi la Civitanovese. D’altra parte è un campionato così, dove una squadra rodata come il Fossombrone che ha fatto bene anche lo scorso anno, adesso vola. Ci vuole tempo, tutti se la giocano con tutti, ma da dicembre si stringono le maglie. E in questo momento noi dobbiamo fare attenzione all’aspetto mentale".

Giuseppe Poli